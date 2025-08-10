ラジオ番組の常連投稿者“ハガキ職人”として知られる環八太郎さんのX（旧ツイッター）が10日、更新された。「ご報告」として書面が掲載され「突然のお知らせになりますが、『環八太郎』として活動していた兄が31歳という短い人生を終え、先日亡くなりました。四十九日を終え、ようやく少しだけ言葉にできるようになったので、ここで報告させていただきます」と、環八太郎さんが死去したことを伝えた。 【写真】有吉弘行