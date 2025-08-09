スポニチスポニチアネックス

辻希美が第5子女児を出産、希空が喜びつづる「とても幸せな気持ち」

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 辻希美が9日、8日に第5子となる女児を出産したとInstagramで発表した
  • 長女のインフルエンサー・希空も「初めての妹です」と喜びをつづった
  • 「とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです」とつづった
x