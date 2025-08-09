オリックスは８日、選手の魅力が詰まった絵札と読み札で反響を呼んだ「真夏の常熱バファローズかるた」のグッズを、１３日に発売すると発表した。同かるたは「犇（ひし）めけ個性」と銘打ち、選手の個性を「かるた」仕立てで表現した夏のポスター企画。ＳＮＳ上では絵札から読み札を想像するなど、ファンの間でさまざまな楽しみ方が広がり、話題を集めた。そんなかるたが、実際に遊べるかるたとして登場。「あ」の読み札では「