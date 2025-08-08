ニューストップ > 国内ニュース > 7月28日〜8月3日の新型コロナ新規感染者 2万1365人だったと発表 新型コロナウイルス 感染症 厚生労働省 時事ニュース 共同通信 7月28日〜8月3日の新型コロナ新規感染者 2万1365人だったと発表 2025年8月8日 16時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 全国約3千の定点医療機関から報告された新型コロナの新規感染者数 7月28日〜8月3日は2万1365人だったと、厚生労働省が8日に発表した 1機関当たりの感染者数は5.53人で、前週比1.34倍で7週連続の増加となった 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分