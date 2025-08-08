ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 8月8日は「暑すぎる夏を終わらせる日」気候変動対策に取り組む団体が… 猛暑 気温 リコー（RICOH） 時事ニュース 日テレNEWS NNN 8月8日は「暑すぎる夏を終わらせる日」気候変動対策に取り組む団体が制定 2025年8月8日 15時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 200以上の企業が参加し気候変動対策に取り組む団体 8月8日を「暑すぎる夏を終わらせる日」として、日本記念日協会に登録した 気候変動を「じぶんごと」として考えるきっかけにしてほしいとしている 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分 コロナ新規感染報告、2万人超 1機関当たり5.53人、厚労省 2025年8月8日 16時54分