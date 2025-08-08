イスラエルのネタニヤフ首相が7日、パレスチナ自治区ガザ地区の「完全占領」を表明していることに対し、ガザ地区に住む女性がNNNの取材に応じ、「自分の命なんて価値がないと思わされる」と話しました。イスラエルのネタニヤフ首相は7日、アメリカのFOXニュースのインタビューに応じ、ガザ地区の「完全占領」を行うと表明しました。その後、イスラエルで閣議が開かれ、「完全占領」を含む軍事作戦の拡大について協議が行われていま