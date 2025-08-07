「憧れの異世界。」をブランドに掲げるテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、本格的な“ホラー体験”が出来る「ホーンテッド・ハロウィン」を開催！新キャラクターの登場で本格ホラーが全身で体感できるほか、新ダンスとともに“大熱狂するほど楽しい”ハロウィンイベントです。 ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィン」 画像提供：ハウステンボス 開催期間：2025年10月3日(金)〜11月3日(月・祝)の一か月