投資で成功したいと願う個人投資家は多いが、AIに「儲かる株を教えて」と尋ねても、ありきたりな答えしか返ってこない。しかし、AIの使い方はそれだけではない。イギリスの金融比較サイトFinderが行った実験では、プロが使う投資基準をAIに与えたところ、ChatGPTが選んだ仮想ファンドが、人気投資信託を大きく上回るリターンを記録した。AIは未来を予測するのではなく、人間が定めたルールに基づいて情報を整理・分析