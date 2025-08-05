スティーブン・スピルバーグ原案、少年少女の冒険を描いた青春映画の名作『グーニーズ』（1985）の続編企画が進行中だ。世界中のファンが注目を寄せている最中だが、主人公の兄ブランドン役を演じたジョシュ・ブローリンはまだ続編には関わっていないようだ。作品に対する率直な想いをブローリン本人が語っている。 『グーニーズ』は海賊ウィリーが残した宝の地図を見つけ