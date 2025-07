イーロン・マスク氏が率いる航空宇宙メーカー・SpaceXのインターネット網である「Starlink」が、2025年7月24日頃に接続できなくなったと世界中で報告されました。世界規模の通信障害はStarlinkにとってほとんど初めてのケースです。Starlink’s satellite internet is back online after a massive outage | The Vergehttps://www.theverge.com/news/713359/starlink-down-outage-global-network-offlineStarlinkのインターネット