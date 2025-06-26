日本維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事が6月24日夜に自身のXに投稿した内容に、党内部から批判の声が出ている。投稿では、6月22日の都議会議員選挙で42人の立候補者が全員落選した地域政党「再生の道」の石丸伸二代表が批判されたことについて言及。吉村氏は《ここぞとばかりに、石丸氏を揶揄したりバカにしたりする意見に溢れているが、いずれ痛い目にあうだろう》とポストした。翌25日の大阪府庁での定例会見で、この投