世界最大手のスポーツ用品メーカーであるナイキが、2019年以来初めてAmazonで製品の直販を再開することが明らかになりました。これに際し、ナイキは製品の値上げも実施予定です。Nike set to raise prices next week, plans to sell on Amazon again | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/nike-raise-prices-by-next-week-return-selling-amazon-media-reports-say-2025-05-21/Nike to Sell on Amazon for F