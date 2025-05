世界最大手のスポーツ用品メーカーであるナイキが、2019年以来初めて Amazon で製品の直販を再開することが明らかになりました。これに際し、ナイキは製品の 値上げ も実施予定です。Nike set to raise p rice s next week, plans to sell on Amazon again | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/nike-raise-p rice s-by-next-week-return-selling-amazon-media-reports-say-2025-05-21/

Nike to Sell on Amazon for First Time Since 2019 - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/nike-sell-amazon-first-time-since-2019Nike (NKE) Returns to Amazon ’s (AMZN) Online Store as Direct Vendor - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/nike-returns-to-amazon-s-online-store-as-direct-vendorNike to increase p rice s on footwear, apparel amid tariffshttps://www.cnbc.com/2025/05/21/nike-p rice -increases-tariffs.htmlナイキが2025年5月の第5週から一部製品の価格を 値上げ し、 Amazon で直接販売する予定であると発表しました。ナイキが Amazon で製品を直販するのは6年ぶりのこととなります。ナイキは大人向けの衣料品および用具の価格を2〜10ドル(約290〜1400円) 値上げ 予定ですが、子ども用製品の 値上げ は実施しません。ナイキは 値上げ の理由について、「当社は季節ごとの計画の一環として、定期的に事業を評価し、価格調整を行っています」と説明しています。100〜150ドル(約1万4300〜2万1500円)の製品は5ドル(約720円) 値上げ されることとなり、150ドル以上の製品は最大10ドル 値上げ されることとなります。ただし、100ドル未満のシューズは 値上げ されません。また、ナイキの人気シューズである「エアフォース1」(販売価格が155ドル:日本円で約2万2200円)は 値上げ の対象外となります。なお、ナイキはシューズの大部分を 中国 および ベトナム から調達しているため、相互関税が 値上げ の一因となっていることが指摘されています。実際、シューズ業界はトランプ大統領の導入した相互関税により特に大きな打撃を受けているとのことです。関税で アメリカ 人は NIKE スニーカー をいくらで買う羽目になるのか? - GIGAZINE ナイキの競合である プーマ は、2025年5月初頭から 中国 から アメリカ への製品の出荷量を減らしていることが報じられています。また、 プーマ は相互関税の影響で アメリカ での製品価格を 値上げ する可能性があることも発表済みです。ナイキは競合他社から 市場 シェアを奪うべく、 Amazon に再び参入することも発表しました。記事作成時点で Amazon で販売されているナイキ製品は、独立系販売業者が販売しているものであり、ナイキが直接販売しているものではありません。ナイキは自社ウェブストアでの販売に重点を移すべく、2019年に Amazon での直販を終了しました。ナイキが Amazon での直販を終了する理由については、 Amazon がサードパーティーによる偽ブランド品の販売を排除できなかったことも原因のひとつではないかと指摘されていました。ナイキが Amazon への製品供給を打ち切ると発表 - GIGAZINE by tookapic