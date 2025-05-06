¥í¡¼¥½¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Îºî¤êÊý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ú¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Îºî¤êÊý¡Û¢£ºàÎÁ¡¦¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¥ì¥®¥å¥é¡¼ 1¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¾®¥Í¥® Å¬ÎÌ¡¦Íñ 1¸Ä¡¦¤´¤Ï¤ó¡Ê²¹¤«¤¤¤â¤Î¡Ë 200¥°¥é¥à¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸1¡¦Ìý ¾®¤µ¤¸2¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹¡¦¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1¢£¼ê