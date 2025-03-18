NHK連続テレビ小説『おむすび』の放送もあと2週間。第24週に入り、作中の年代は2023年に突入した。主人公・結（橋本環奈）の娘・花も中学生となり、キャストも宮崎莉里沙から新津ちせへとバトンタッチ。 参考：朝ドラ『おむすび』第117話、愛子（麻生久美子）が聖人（北村有起哉）に糸島への移住提言 新津ちせは、現在昼の時間帯に再放送をしている2021年度後期の朝ドラ『カムカムエヴリバディ』で、3代目ヒロイン・ひなたの