ハリウッド映画化もされたタイムループSFの傑作小説が革新的なアニメーションとして生まれ変わる。、アニメーション作品『ALL YOU NEED IS KILL』の企画情報および特報PV、ティザービジュアルが公開された。>>>特報PVのカットやティザービジュアルを見る(写真5点)斬新なタイムループ設定と力強い成長を描いたストーリーで、タイムループSFブームに大きな影響を与えた桜坂洋の『All You Need Is Kill』。のちにハリウッドで映