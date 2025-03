Googleの「Gemini Live」は、マルチモーダルAIであるGeminiとリアルタイムで音声会話ができる機能です。そんなGemini Liveに、カメラで撮影中の映像やスクリーン上に表示されているトピックについて話せる新機能が登場するとのことで、YouTube上にデモ動画が公開されています。Android showcases new AI and Gemini features at MWChttps://blog.google/feed/android-gemini-mobile-world-congress-2025/Google's Gemini now lets