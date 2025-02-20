福岡県福岡市今宿。海が近く、おしゃれな飲食店が点在するエリアです。そんな今宿の住宅街にひっそりと佇むカヌレ専門店「cocolate（ココレート）」。今回は、その魅力をご紹介します！青壁が目印のかわいいお店「cocolate（ココレート）」は、JR今宿駅から徒歩約10分。住宅街の一角にあります。▲この看板が目印。なんかかわいい。▲真っ青な壁が印象的な外観。店内に入ると、焼き菓子の甘く香ばしい香りに包まれます。▲お目当て