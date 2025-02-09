¥Î¥Þ¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃËÀ­¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¿§°­¤¤¡×Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î5Æü¡¢Á´¹ñ¤Î30¡Á69ºÐ°Ê²¼¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ­1733¿Í¡¢½÷À­1267¿Í¡Ë¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÎÉ×ÉØÃç¤ÏÎÉ¹¥¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï23.31¡ó¡Ê404¿Í¡Ë¡¢½÷À­¤Ï25.57¡ó¡Ê