アイドルグループ・timeleszの菊池風磨（29歳）が、2月3日に放送されたラジオ番組「timeleszのオールナイトニッポンPremium」（ニッポン放送）に出演。番組で共演した本田翼から「timelesz project見てます」と言われ、「その収録、もう、頭真っ白になっちゃった」と語った。本田翼が番組のゲストとして登場し、「timelesz projectの“隠れファン”、本田翼です」と挨拶。“隠れファン”としてSNSでも何も言ってこなかったが、番組