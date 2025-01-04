日本人選手も多くプレーする英2部リーグ。現在、得点ランクでトップに立っているのは、ノリッジのスペイン人FWボルハ・サインツだ。23歳の彼は174cmのウィンガーだが、今季15ゴールと爆発しており、市場価値も1200万ユーロ（19.4億円）に跳ね上がった。ただ、最近7試合はゴールがないうえ、『BBC』によれば、唾吐き疑惑で告発されたという。イングランドサッカー協会は昨年12月21日に行われたサンダーランド戦でサインツに規則違反