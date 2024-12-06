◆ホテルメトロポリタンからニューイヤービュッフェが開催予定！家族と一緒に、豪華ビュッフェを楽しもうホテルメトロポリタンのオールデイダイニング「クロスダイン」にて、「ニューイヤービュッフェ」を開催。子供から大人まで楽しめる多彩なメニューが揃う、新年を彩る豪華ビュッフェ。「クロスダイン」が誇る伝統の人気メニュー「ジューシーローストビーフ低温調理 64℃仕上げ」をはじめ、「ふかひれラーメン」や「握り寿司」