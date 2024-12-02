¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê56ºÐ¡Ë¤¬11·î30Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¡É¤òÍú¤¤¤¿À¸¸å1¤«·î¤È10Æü¤ÎÌ¼¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö1¥ö·î¤È10Æü¤Ç¤³¤Á¤é¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óFM¤ÎÀÖÄÍ¶ÉÄ¹¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡