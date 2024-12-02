◆ 2年連続の倍額契約DeNAの東克樹が2日、球団事務所にて契約更改に臨み「ちょうど倍増の2億1000万円です」と2年続けて大幅アップでサイン。相川亮二コーチから言われた「2億行ってからが一流だという言葉を胸にずっとやってきましたので、それを到達することができて、1つの目標が達成できたかなと思います」と笑顔を弾ませた。昨年16勝3敗、防御率1.98と投手タイトルを総ナメ。今永昇太の抜けた今季はエースとして13勝4敗