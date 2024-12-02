“麻婆豆腐発祥の店”陳麻婆豆腐は12月2日から、牡蠣ラーメン専門店「牡蠣と貝」とコラボした「牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣濃厚ソース仕立て」の販売を開始する。単品価格は牡蠣2個入りが1,378円（税別）、牡蠣4個入りが1,559円（同）。提供期間は2025年1月末まで（なくなり次第終了）。今回登場するのは、新鮮な牡蠣を使った牡蠣フライと、牡蠣のエキスがたっぷりと凝縮された牡蠣ソースが合わさった、これ以上ない“牡蠣陳麻婆豆腐”。