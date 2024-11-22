ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12「日本−ベネズエラ」＜11月22日東京ドームスーパーR＞試合開始 19：00先攻：ベネズエラ後攻：日本◆ 侍ジャパン（左）桑原（二）小園（中）辰己（右）森下（三）栗原（一）牧（遊）源田（指）佐野（捕）坂倉P. 才木