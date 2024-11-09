ロッテは9日、佐々木朗希投手のポスティングによるメジャー・リーグ・ベースボール（MLB）球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表した。佐々木は球団を通じ「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません。ロッテでの5年間はうまくいかなかったことも多かったですが、どんな時もチームメート、スタッフ、