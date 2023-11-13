£Ä£Ä£Ô¤ÎÀÖ°æº»´õ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£²Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯°úÂà»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÎ¢Êý¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤?²ÈÂ²?¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ÌòÃæ¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£²¸¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÅ·Î¶¸»°ìÏº¡Ê£·£³¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤È£´£µºÐÇ¯¾å¤ÎÂçÁêËÐ¡¦¸µ²£¹Ë¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°Õ³°¤Ê¤ªÁê¼ê¤È¤Ï¡½¡½¡£¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÖ°æ