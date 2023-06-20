秋篠宮家の長男・悠仁さまは筑波大学附属高校に通学されている。皇族が学習院以外の高校に進学するのは戦後初めてのことだ。長女・眞子さん、次女・佳子さまは大学から学習院を離れ、国際基督教大学に進んだ。昭和女子大現代ビジネス研究所研究員の藤澤志穂子さんは「秋篠宮家の『学習院離れ』からは、天皇家との微妙な関係が読み取れる」という――。※本稿は、藤澤志穂子『学習院女子と皇室』（新潮新書）の一部を再編集したもの