〈バディだけスゴくて16歳で熟女の色気〉イヤだったグラビア撮影、減り続ける仕事…「需要ないよ」と言われた橋本マナミ（38）の“下積み15年” から続く約15年に及ぶ下積みを経て「国民の愛人」としてブレイクした橋本マナミ。覚悟を決め、自分の居場所をようやく掴んだ日々、そして本当はなりたかった“存在”とは――。（全2回の2回目／前編を読む）【画像】「裸一貫で撮影に臨みました」という 篠山紀信が撮影した橋本