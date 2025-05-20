天才医師にして、名探偵――驚異の知能を誇る診断医・天久鷹央（あめく・たかお／橋本環奈）が、内科医・小鳥遊優（たかなし・ゆう／三浦翔平）とバディを組み、謎多き病状や殺人事件、超常現象までをも鮮やかに解決していくドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（原作／知念実希人）。本日5月20日（火）、同ドラマの第5話が放送される。【映像】“姉妹”橋本環奈＆佐々木希の絆に涙第5話では、医師としても、人としても…鷹央が過去最