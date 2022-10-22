ＮＨＫ連続テレビ小説「舞いあがれ！」（月〜土曜・午前８時）でヒロイン舞の友人・望月久留美役を演じた子役の大野さき（９）が話題だ。クールな性格の久留美を熱演し、ネット上では「繊細な表情演技がうまい」「押さえた演技がすごい」などの声が寄せられている。また、透明感あふれる美少女フェイスが、女優・戸田恵梨香に似ているとの声も。「雰囲気が似てる」「久留美ちゃん役の子、どことなく戸田恵梨香さんに似てる」「