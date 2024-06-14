母の日にちなんで開催した「朝ドラヒロインの最高な母親ランキング」の好評を受け、父の日には当然この企画。朝ドラヒロインの父親、がっかり＆よかったランキング!なぜ父親だけがっかり部門がありなのか……それは朝ドラにダメ親父は必要不可欠ゆえ。30代〜60代の女性1000人アンケートの結果は、はたして？【写真】「クズ親父です（笑）」朝ドラ“がっかり”なヒロインの父親TOP10朝ドラヒロインの父親は、基本的に序盤に登