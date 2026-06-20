オーラス株式会社、日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定。六本木「AREC」で新しい住環境体験を提供

オーラス株式会社

オーラス株式会社（東京都港区、代表取締役：山岡裕和）は、2025年度の実績が評価され、Lutron Electronics社より日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定されました。

これを受け、2026年6月に六本木AXISビル3階に開設した「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、建築家、設計事務所、インテリアデザイナー、ハウスメーカー、工務店を対象とした完全予約制の体験ツアーを2026年7月10日より開始いたします。

ARECでは、図面やカタログだけでは伝わりにくい光の質や陰影、自然光のコントロール、映像や音響との調和など、住空間全体の価値を実際に体感いただけます。

日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定

Lutron HomeWorksは、世界のラグジュアリーレジデンスや高級住宅で採用されている照明・シェーディング制御システムです。

オーラスは、照明制御、シェーディング、ホームシアター、オーディオ、ホームオートメーションを統合した住宅空間の設計・施工・調整・アフターサポートまでを一貫して提供してきた実績が評価され、このたび日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定されました。

Platinum Dealerは、販売実績だけでなく、技術力や施工品質、サポート体制などを総合的に評価し認定されるものであり、世界でも限られたパートナーにのみ与えられる称号です。

「AURAS Residential Experience Center（AREC）」で新しい住環境を体験

2026年6月、オーラスは六本木AXISビル3階に「AURAS Residential Experience Center（AREC）」を開設しました。

ARECは、単なる製品展示を目的としたショールームではなく、光・映像・音響・シェーディングが融合した住空間を体験できるレジデンシャル・エクスペリエンスセンターです。

住宅の価値が「設備」から「体験」へと変化するなか、建築家や設計事務所をはじめとするプロフェッショナルの皆さまに向けて、実際の空間を通じた新しい住環境の提案を行います。

建築家・設計事務所向け体験ツアーを開始

2026年7月10日より、建築家、設計事務所、インテリアデザイナー、ハウスメーカー、工務店を対象とした完全予約制の体験ツアーを開始いたします。

光や自然光制御、映像、音響が一体となった住空間を実際に体験いただくことで、図面やカタログだけでは伝わらない空間の価値をご体感いただけます。

オーラスは今後も、建築家や設計事務所の皆さまとともに、豊かな暮らしを実現する新しい住環境づくりを提案してまいります。

AURAS Residential Experience Center（AREC）概要

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3階

施設名：AURAS Residential Experience Center（AREC）

体験ツアー開始日：2026年7月10日

見学：完全予約制

対象：建築家、設計事務所、インテリアデザイナー、ハウスメーカー、工務店

URL：https://auras-inc.co.jp