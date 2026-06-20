FC業界の構造的課題に警鐘 新刊『フランチャイジーのための出店の教科書』発売

店舗情報サービス株式会社

店舗物件の賃貸借業務を専門とする店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町8-2、代表取締役：繁友健志）は、新刊『フランチャイジーのための出店の教科書:本部任せにしない店舗物件の選び方・借り方・守り方・たたみ方』を2026年6月9日にKindle版で発売しました。本書は、FC加盟における「物件選びの本部任せ」という業界課題に対し、テナント側（借りる側）に100%味方する視点で、出店から退店までを一気通貫で解説する実務書です。

■ FC加盟の成否を分けるのは「物件選び」。本部任せが招く構造的リスク

著者が店舗賃貸借に1,000店舗以上関わってきた現場で繰り返し見てきたのは、FC加盟の成否を分ける最大の分岐点が「物件選び（立地選定）」に集約されるという事実です。

十分な検証のない出店、商圏分析の不足、家賃と売上が見合わない立地。失敗する店舗には、こうした共通項が高い確率で現れます。

本部から提示された甘い収益予測を鵜呑みにすると、実際の売上との乖離が家賃負担として重くのしかかり、短期間での撤退を迫られます。

採算が取れず撤退を決めても、違約金や原状回復費用が立ちはだかり、やめたくてもやめられない「契約の罠」に縛られる店舗オーナーが後を絶ちません。

本書が最も踏み込むのは、本部の立地診断には構造的に「ダメ」と言いにくい事情がある、という核心です。だからこそ加盟者は自ら物件を見極める力を持つべきだと、著者は自らの実務経験から明言します。

■ 業界で類書の少ない「テナント側100%」の視点

店舗開発や立地選定の情報は、チェーン展開を目指す本部側の担当者向けに整理されたものが中心です。契約書の作り方やブランド維持など、本部の権利を守る視点での解説も少なくありません。

これに対し本書は、貸主側でも本部側でもなく、テナント側（借りる側）に100%味方する立場で書かれた実務書です。

物件が市場に出てこない時代の市況の読み方、根拠を持って賃料を下げにいく交渉術、契約書の地雷条項の見抜き方、退店時の損失を防ぐ「たたみ方」まで、「店舗の一生」を一気通貫で解説します。

居抜き物件の落とし穴や、審査落ちを防ぐために整えるべき「事業紹介資料11項目」など、本部資料に頼らず自ら判断するための即実践ノウハウを収録しています。

■ 1,000店舗の実務と経営者コミュニティに裏打ちされた一冊

著者の繁友健志は、店舗物件の賃貸借業務に1,000店舗以上携わってきた実務家であり、現役で直営店舗も経営する店舗オーナーです。

フランチャイズ業界の専門情報誌『ビジネスチャンス』にて、店舗不動産の知識を解説する連載を執筆してきました。

また、著者が主宰する経営者コミュニティ「店舗経営者倶楽部」は、会員300名超、その末端の店舗ネットワークは1,000店舗超の規模に広がっています。

FC加盟者や直営経営者、FC本部社長など立場の異なる経営者が集う実務コミュニティの実証基盤から抽出されたノウハウが、本書の核となっています（詳細は公式サイト https://tenpo01.jp/ ）。

■ 書籍概要

・書名：『フランチャイジーのための出店の教科書:本部任せにしない店舗物件の選び方・借り方・守り方・たたみ方』

・シリーズ名：店舗経営 現場の教科書

・著者：繁友健志（店舗情報サービス株式会社）

・出版形式：Kindle版（電子書籍）

・発売日：2026年6月9日

・本の長さ：99ページ ／ ファイルサイズ 1.3MB ／ 日本語

・価格：500円（税込） ／ Kindle Unlimited 会員は読み放題対象

・ASIN：B0H4NJS4VJ

・商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4NJS4VJ

■ 会社概要

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表者：代表取締役 繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗物件の賃貸借業務、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営など

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

店舗情報サービス株式会社 広報担当：繁友健志

Email：info@tenpojs.co.jp

会社HP：https://tenpojs.co.jp/

店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/