AI診断サービス「クラウド診断Projimo」提供開始。＼98,000から、高額発注前の現状診断を最短1週間で

合同会社Projimo

意思決定の最初の一歩で、すでに数百万円が消えていく

クラウド移行、業務システムの刷新、M&A後のIT統合--重要な意思決定の現場では、「まず現状を診断したい」というニーズが必ず存在する。だが従来、その診断自体が数百万円規模のコンサルティング契約を前提としており、中小企業にとっては「試してみる」ことすら高いハードルだった。

合同会社Projimo（本社：東京都板橋区）は、この構造的な問題に対応するため、2026年6月よりサービス体制を再構築した。

なぜ「診断の入口」が高額だったのか

根本的な原因は、クラウドアーキテクチャ・コスト構造・業務課題を横断的に診断できる専門性が、依然として人手に依存していることにある。AWS・Azure・GCPそれぞれの設計思想を理解した上で、企業ごとに異なる現状構成とコストを比較し、改善案を組み立てる作業には、相応の工数と専門知識が必要とされてきた。

Projimoはこれまで、M&A後のクラウド統合に特化した診断サービス（簡易診断\300,000～）を提供してきたが、対象を限定しない汎用的な診断ニーズの大きさを踏まえ、AIによる診断エンジンを汎用化。価格を抑えた「クラウド診断Projimo」として、6月20日より提供を開始する。

「クラウド診断Projimo」、3つの特長

１.現状診断から課題を自動発見

現状のクラウド構成を、ステップ形式の入力に加え自由記述・構成図のテキスト貼り付けで入力するだけで、AIがリスク・技術的負債・ボトルネックを自動抽出する。「移行」を前提にせず、現状の改善余地そのものを発見できる点が特長である。

２.アーキテクチャ提案とコスト比較を同時に提示

「現状維持＋改善」「単一クラウド最適化移行」「マルチクラウド／ハイブリッド構成」の3パターンを、メリット・デメリット付きで比較提示。併せてAWS・Azure・GCPの月額コストレンジを比較し、コスト最適化施策を提示する。

３.AI活用機会の特定とロードマップ

診断結果をもとに、業務にAIを組み込める領域を3～4個提示し、1～2ヶ月目・3～4ヶ月目・5～6ヶ月目以降の3フェーズに分けた実行ロードマップを生成。診断結果を受けての移行実行・運用改善などの継続的なご支援は、診断内容に応じて別途見積りとする。

従来の診断サービスとの比較

診断費用数十万～数百万円\98,000～納期数週間～数ヶ月最短1週間対応範囲業界・フェーズ別に分業業種・規模を問わず対応コスト比較概算ベースの場合が多いAWS/Azure/GCP比較を含む





事業ポジショニングの再構築：重点領域を5つに拡張

Projimoは創業以来、M&A後のIT統合（PMI）を中核領域としてきたが、AI技術を活用した診断・業務システム構築の知見を蓄積する中で、M&A領域に限らず幅広い企業に価値を提供できると判断し、事業の重点領域を以下の5つに再編した。

１.AI診断（クラウド診断Projimo）：高額な発注の前に、まずAIで現状を診断

２.AI業務システム構築：工数管理・商談管理・データ可視化など、現場の業務課題に合わせたシステムをAI技術を活用しながら構築

３.AI活用コンサルティング：業務プロセス・意思決定にAIを組み込み、コンサルティングの質とスピードを向上

４.M&A後のIT統合（PMI）：買収後100日計画の策定支援から、システム統合の実行まで

５.大規模プロジェクトPMO：予算数億円規模のマルチベンダー体制における進捗・品質・リスク管理

代表の西川貴弘は次のように述べている。「『絵を描くこと』ではなく『数字を動かすこと』を専門とする会社を作りたいという思いで創業しました。AIによって、これまで高額だった専門的な診断を、より多くの企業に届けられるようになったと感じています。M&Aという特定の文脈にとどまらず、AIが最初の答えを示し、その先を専門家が実行する。この両輪を、Projimoの新しい姿としていきます。」

サービス料金

クラウド診断 クイック診断：\98,000（税別）／最短1週間 クラウド診断 詳細診断：\198,000（税別）／最短2～3週間 M&A特化クラウド統合 簡易診断：\300,000（税別）／最短2週間 M&A特化クラウド統合 詳細診断＋統合計画策定：\800,000（税別）／最短3～4週間 統合実行PMO継続支援：\600,000～／月（税別）／週2～3日稼働

PMI特化SaaS「Claimo」の開発について

コンサルティングデリバリーで蓄積した現場知見をもとに、PMI特化のプロジェクト管理SaaS「Claimo」の開発を進めている。Day1計画の自動生成、IT資産棚卸、AIによる週次レポート自動生成など、M&A後の統合プロジェクトに特化した機能の実装を検討中である。

会社概要

社名：合同会社Projimo

代表者：代表社員 西川貴弘（AWS認定7資格・AIP-C01「AWS Generative AI Developer - Professional」含む）

設立：2026年2月16日 所在地：東京都板橋区

事業内容：AI診断サービス、AI業務システム構築、AI活用コンサルティング、M&A後のIT統合（PMI）支援、大規模プロジェクトPMO支援

URL：https://projimo.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

合同会社Projimo 広報担当 E-mail：info@projimo.jp URL：https://projimo.jp/