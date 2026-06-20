睡眠ウェルネスブランドNeyoWell、光・音・空間・習慣から夜時間を整える30日間プログラムをMakuakeで6月20日17時より開始

株式会社Neyowell

“よく寝よう”をコンセプトにした睡眠ウェルネスブランド NeyoWell（ネヨウェル）を展開する株式会社Neyowell（本社：広島県安芸郡）は、2026年6月20日17時より、応援購入サービス「Makuake」にて、夜の環境と習慣を整える新プロジェクト「30日で環境と習慣を根本から変える睡眠環境マネジメントプログラム」を開始いたします。

本プロジェクトは、睡眠を単なるアイテム選びだけで捉えるのではなく、就寝前の光、音、空間、香り、気分の切り替え、そして毎日の習慣づくりまでを一体で設計した30日間のプログラムです。

プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/neyowell_30days/

なぜ今、「夜の環境と習慣」が注目されるのか

近年、スマートフォンやパソコンの使用時間の増加、仕事や家事の余韻、生活音、家電の小さな光などにより、就寝前の時間を落ち着いて過ごしにくいと感じる人が増えています。

特に30代から50代の生活者にとって、夜は仕事、家事、育児、介護、自分の時間が重なりやすい時間帯です。身体を休める前に、気持ちを切り替える時間や、自分をいたわる余白を持ちにくいことも少なくありません。

NeyoWellは、こうした現代の夜時間に対して、「眠ることそのもの」だけではなく、「眠るまでの時間をどう過ごすか」に着目してきました。光、音、香り、空間、触感といった五感に寄り添いながら、日々のナイトルーティンを心地よく整える提案を続けています。

単品アイテムではなく、30日間のプログラムとして設計

これまでNeyoWellは、アイマスク、耳栓、ピローミストなど、おやすみ前の時間に寄り添う商品を展開してきました。その中で、お客様からは「光だけでなく音も気になる」「寝室の環境を整えたい」「使い方を習慣化したい」といった声が寄せられていました。

今回のプロジェクトでは、単品アイテムを届けるだけではなく、30日間を通じて夜の環境づくりと習慣化を進められるよう、ツールとコンテンツを組み合わせています。

無理な努力や我慢ではなく、毎日の暮らしの中で自然に取り入れやすいこと。

商品を使うだけで終わらず、自分に合った夜の過ごし方を見つけやすいこと。

この2つを重視して、プログラム全体を設計しました。

光・音・環境づくりと習慣化を組み合わせた、NeyoWellの統合アプローチ

プログラム特徴1【光・音・空間を整える環境設計】

本プログラムでは、就寝前の時間に気になりやすい光、音、空間の乱れに着目し、複数のアイテムを組み合わせています。

光電子アイマスクは、目元をやさしく包み込み、就寝前の時間を落ち着いて過ごしやすい環境づくりをサポートします。NeyoWell耳栓は、生活音や周囲の音が気になる場面で、静かな夜時間に寄り添うアイテムです。

さらに、環境構築ドアハンガーや光消し専用シールを組み合わせることで、寝室や自分の周りの環境を見直すきっかけをつくります。寝具やアイテムだけに頼るのではなく、光・音・空間を一体で整えることを目指した構成です。

プログラム特徴2【習慣化を支えるコンテンツ設計】

夜の環境づくりは、一度整えて終わりではなく、毎日の小さな積み重ねが大切です。

本プログラムでは、睡眠没入BGM、習慣化カレンダー、専門家によるQ&A限定動画を組み合わせ、30日間のナイトルーティンとして続けやすい形にしました。

BGMは、気分を切り替えるための夜の導入として。習慣化カレンダーは、毎日の行動を見える化するために。Q&A限定動画は、過ごし方の知識を深めるためのコンテンツとして用意しています。

NeyoWellは、商品を「買って終わり」にするのではなく、お客様の夜時間に長く寄り添えるブランドでありたいと考えています。

30日間の「儀式」をサポートする、厳選されたツールとコンテンツ

光電子アイマスク、耳栓、光消しシール、習慣化カレンダーなど、夜時間を整える8つのツールとコンテンツ

・ 光の遮断：光電子アイマスク

・ 音の遮断：Neyowell 耳栓

・ 空間を守る：環境構築ドアハンガー

・ 家電の光消し：光消し専用シール

・ 気分リフレッシュ：睡眠没入BGM

・ 感覚のセット：光電子枕カバー

・ 習慣を定着：習慣化カレンダー

・ 過ごし方の知識：専門家によるQ&A限定動画

この8つの要素が、光・音・環境の最適化から、習慣のオートメーション（自動化）、そして意思不要の継続力へと繋がります。それは、深い回復を伴って目覚め、幸せそうにストレッチをし、

そして、プログラム終了後も長く続く健康的な睡眠習慣が自動化されている状態です。

株式会社NeyoWell 代表コメント

株式会社NeyoWell 代表取締役 梶川 真路

「NeyoWellは、“よく寝よう”をコンセプトに、睡眠を単なる商品ではなく、夜の過ごし方や環境づくりまで含めて提案してきました。

現代の夜には、スマートフォンの光、生活音、考えごと、仕事や家事の余韻など、気持ちを切り替えにくくする要素がたくさんあります。私たちは、それを不安として煽るのではなく、毎日の中で少しずつ整えられるものとして捉えたいと考えています。

今回の30日間プログラムでは、光・音・空間・習慣をひとつの流れとして設計しました。商品を届けるだけではなく、お客様が一日の終わりに自分をいたわる時間を持てるよう、NeyoWellらしい形で夜時間に寄り添っていきたいと思います。」

プロジェクト概要

プロジェクト名：30日で環境と習慣を根本から変える睡眠環境マネジメントプログラム

実施期間：6月20日17時より開始

販売場所：Makuake

URL：https://www.makuake.com/project/neyowell_30days/

内容：光・音・空間・香り・習慣に着目した30日間の睡眠環境マネジメントプログラム

リターン内容：

・超超早割：25名様限定 8,900円

・超早割：50名様限定 9,750円

・早割：100名様限定 10,500円

・Makuake割：500名様限定 11,250円

・ペア割：個数制限なし 17,000円を予定しています。

製品・セット情報

名称：NeyoWell 30日睡眠環境マネジメントプログラム

セット内容：光電子アイマスク、NeyoWell耳栓、環境構築ドアハンガー、光消し専用シール、睡眠没入BGM、光電子枕カバー、習慣化カレンダー、専門家によるQ&A限定動画

対象：おやすみ前の環境づくりや、夜のナイトルーティンを見直したい方

用途：自分用、家族へのいたわりギフト、大切な人へのギフト

ブランド「NeyoWell（ネヨウェル）」について

NeyoWell（ネヨウェル）は、「よく寝よう」から生まれた睡眠ウェルネスブランドです。

私たちが大切にしているのは、眠ることそのものだけではなく、「眠るまでの時間」をどう過ごすかということ。香り、光、音、温度、触感といった五感に寄り添うアイテムを通じて、一日の終わりが少し楽しみになるような夜時間を提案しています。

これからもNeyoWellは、睡眠を機能やスペックだけで語るのではなく、ナイトルーティン、安心感、上質感、ギフト体験、購入後の体験まで含めたブランドとして、心地よい夜時間を届けていきます。

会社概要

会社名：株式会社NeyoWell（旧：株式会社グローバルロード）

所在地：〒735-0009 広島県安芸郡府中町城ヶ丘21－16

代表者：代表取締役 梶川 真路

設立：2015年9月

事業内容：睡眠関連製品の開発、ECサイトの運営・商品販売

URL：https://neyowell.com

コーポレートURL：https://www.globalroad.co.jp/