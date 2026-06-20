【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】【夏灯路（なつとうろ）2026　開催記念】夜のお散歩のおともに～虫よけスプレー付き

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル

（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）

定山渓イベント「夏灯路」イメージ

定山渓温泉は開湯160周年を迎えました。

この夏、光が温泉街を包み込む「夏灯路 ～灯りが紡ぐ湯けむり散歩～」が開催されます。

本プランからご予約で、お部屋に虫よけスプレー（1室1本）をご用意いたします。

自然の中を歩く夜のお散歩に、ぜひご利用ください。

メイン会場である定山渓神社は、当ホテルが最も近い場所にございます。

＜夏灯路（なつとうろ）2026＞

開催日：2026年6月1日（月）～10月31日（土）

※9月9日・10日は定山渓神社例大祭のため、どなたでも入場可能（一部演出は休止）

例大祭準備のため9月8日・11日は夜間拝観は休止

※荒天時は予告なく休止する場合有り

開催時間：19:00～21:30（9・10月は18:00～21:30）※最終入場21:15

開催場所：定山渓神社（メイン会場 ※宿泊者限定）

定山源泉公園、足のふれあい太郎の湯、岩戸観音堂、湯けむり坂、他

定山渓神社お参りイメージ定山渓源泉公園足湯イメージ

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