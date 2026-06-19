ルミネtheよしもとで「ダンソン!」『ファミリー向け特別企画ダンソンキッズ大集合！！ みんなで踊れ！真夏のジャングルアドベンチャー』今夏も開催決定!

吉本興業株式会社

ルミネtheよしもとにて、夏休み特別興行期間中の7月28日（火）～30日（木）の3日連続で、バンビーノによる企画ライブ『ファミリー向け特別企画 ダンソンキッズ大集合!! みんなで踊れ！真夏のジャングルアドベンチャー』を開催することが決定しました。

お子さまはもちろん、大人も一緒に笑って楽しめる、ご家族皆さんのためのライブです。公演中はお子さまが立ち上がってもOK。歌って、踊って、大きな声を出して、思いっきりお楽しみいただける、夏の思い出づくりにぴったりの参加型エンターテインメントをお届けします。

また、これまでの公演からキャストやストーリーは少しずつリニューアル。リピーターの方にも新鮮な気持ちでお楽しみいただけます。ぜひこの機会にご観劇ください。

チケットは、6月20日（土）11:00よりFANYチケット先行受付を開始します。昨年に引き続きお子さま料金は500円ですので、ぜひお気軽にご来場ください。

バンビーノ 本人コメント

なんとなんと今年の夏休みも！

ルミネtheよしもとで「ダンソンさんシリーズ」を3days開催させていただくことになりました！

ワンコイン30分という特別ライブではありますが、

ファミリーはもちろん初見のお客様まで満足できるようなボリュームで突っ走ります！！

歴史を紡いでくれたパパ、ママありがとう！

さぁ、全国のダンソンキッズ達、今年もルミネに大集合だ！

開催概要

【日時】

7月28日（火）～30日（木）

10:30開場／10:45開演／11:15終演

【会場】

ルミネtheよしもと

【出演者】

バンビーノ／蓮華／スカチャン／ひょっこりはん

【チケット料金】

小学生以下：500円／大人：1500円（前売・当日共通）

※前売券が完売した際には、当日券がない場合がございます。

※小学生以下チケットをご購入できるのは、座席が必要な未就学児～小学生の方までが対象となります。

※ご入場の際、年齢の確認ができるものをご提示いただく場合がございます。ご提示いただけない場合は通常料金との差額をお支払いいただく場合もございますので、予めご了承ください。

〈チケット情報〉

先行受付期間：6月20日（土）11:00～6月22日（月）11:00

当落発表：6月23日（火）18:00

一般発売：6月28日（日）10:00

チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/17568

〈ルミネtheよしもと〉

〇公式HP：https://lumine.yoshimoto.co.jp/

〇公式X：https://twitter.com/lumineyoshimoto

〇公式Instagram：https://www.instagram.com/lumine_the_yoshimoto/