【もりや産業株式会社様のマーケティング支援事例を紹介】株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、もりや産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：菅野 晃）に対し、2021年よりGoogleおよびMetaへのウェブ広告配信を支援。広告戦略設計から運用・改善までを一貫してサポートいたしました。

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URL：https://corp.neo-m.jp/result/interview/digital-marketing_002_moriya-admanagement

もりや産業株式会社 ソリューション本部プロモーション部 籠橋 尚大様

■実施事例概要

実施背景・目的

2021年の広告導入以前、もりや産業株式会社様では新規顧客の流入経路のほとんどを自社ホームページ（自然検索）に依存していたが、将来的な問い合わせ数の頭打ちへの懸念から、新たな流入経路の確保と認知拡大が大きな課題となっていた。また、ウェブ広告の出稿経験がなく、既存接点とは異なる層へのアプローチ手段として広告施策の検討を開始した。こうした背景を受け、広告戦略の設計から配信・運用・改善まで一気通貫での広告運用支援を開始した。

ネオマーケティングに依頼した決め手

・複数社との比較検討の中で、提案内容の質と対応の丁寧さから安心して任せられると感じられたこと

・長期的に信頼できるパートナーとして、チーム体制で伴走できる環境が整っていたこと

実施内容

・広告戦略設計（配信商材の選定・ターゲット設定）

・GoogleおよびMetaへの広告配信・運用（2021年～）

・月次定例ミーティングによる実績報告と改善提案

・クリエイティブの継続的な見直しと配信最適化

広告運用を実施したご感想

・広告開始から3か月後には効果を実感。想定以上のアクセス数を獲得し、継続的な取り組みで確かな成果が出ると確信できた。

・月次定例でのデータ共有と改善提案を通じて、クリエイティブや配信内容を細かく最適化でき、コンバージョンの取りこぼしを抑えることにもつながった。

・展示会出展時の名刺1枚あたりの獲得単価（約1万円）と比較して、現在は商材によってはその半額程度の獲得単価を実現。確度の高い案件獲得につながっている。

広告運用の成果について

・2025年度：広告経由で年間約180件の新規問い合わせを獲得

・2026年度：半期（～4月）時点で100件を達成し、前年度比約2倍の問い合わせ数を見込む

・ウェブ広告が新規取引の最大の起点となり、社内での評価も確立

▼「デジタルマーケティング（広告運用）」のサービスページはこちら

https://corp.neo-m.jp/service/solution/degital-marketing/

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

本社所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル

代表取締役：橋本 光伸

公式ホームページ：https://corp.neo-m.jp/

■もりや産業株式会社について

もりや産業株式会社は、包装・物流・環境関連資材の販売のほか、機器・システム販売およびオリジナル商品の企画・開発を手がける専門商社です。1960年10月の創業以来、製品販売にとどまらず、顧客が抱える課題やニーズを深く掘り下げ、最適な解決策を提案するソリューション営業に力を入れてきました。

もりや産業株式会社の詳細については https://www.moriyas.co.jp/をご覧ください。