～心に響く二胡の奏(かなで)から始まる幸せな休日～お亀堂藤沢店で「にこ二胡モーニング朝活」を開催
創業70年以上、愛知県三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、お亀堂藤沢店にて、二胡・ギター・ピアノの生演奏を楽しむ「にこ二胡モーニング朝活」を毎月開催しています。
柔らかな二胡の音色。
焼きたてモーニングの香り。
そして、ゆったりと流れる朝の時間。
“忙しい毎日の中で、少しだけ立ち止まり、心を整える時間を届けたい”--。
そんな想いから始まった、お亀堂の新しい地域文化イベントです。
和菓子屋だからこそ生み出せる、「和」と「癒やし」が調和する特別な朝。
日常を少し豊かにする、“心ほどける朝時間”をお楽しみください。
◆ 二胡・ギター・ピアノが織りなす、心に響く生演奏
二胡は、中国発祥の伝統楽器。
そのどこか懐かしく、哀愁漂う音色は、日本の風景や和の空間にも自然と溶け込みます。
たった2本の弦から奏でられるとは思えないほど、豊かで繊細な表現力。
そこにギターやピアノの優しい旋律が重なり合い、店内を柔らかな空気で包み込みます。
演奏楽曲は、季節の楽曲を中心に、初めての方でも楽しめる構成です。
目の前で奏でられる生演奏ならではの迫力と温もりを、和菓子と共にお楽しみ頂けます。
心に沁みる音色と、モーニングの香り。
五感で味わう、“癒やしの朝時間”をお届けします。
◆ 「和菓子屋で音楽を楽しむ」という新しい地域文化
お亀堂は、「地域に愛される和菓子屋」であると同時に、人と人、文化と地域をつなぐ“場所”でありたいと考えています。
近年、“朝活”や“自分時間”への関心が高まる一方で、日々の暮らしの中で心を休める時間は少なくなっています。
だからこそお亀堂は、「ただ和菓子を買う場所」ではなく、地域の皆さまがほっと一息つき、心を整えられる空間づくりに挑戦しています。
和菓子と音楽。
一見意外な組み合わせだからこそ生まれる、新しい地域文化。
お亀堂はこれからも、“地域の日常を少し豊かにする場所”を目指してまいります。
◆ イベント詳細
【にこ二胡モーニング朝活】
・月替りで・二胡とギターの演奏・二胡とピアの演奏になります
■ 開催日
2026年6月28日（日）二胡とピアノ
2026年8月30日（日）二胡とギター
2026年9月27日（日）【お月見の会】
2026年10月25日（日）二胡とピアノ
2026年11月29日（日）二胡とギター
2026年12月20日（日）二胡とピアノ
■ 時間
9:00～10:00頃（演奏時間：約60分）
■ 会場
お亀堂 藤沢店
（愛知県豊橋市東小浜町65）
■ 参加費
1,800円
（モーニングセット＋和菓子＋音楽演奏付き）
■ 定員 約３０名
席数限定／予約優先・先着順
※席数に限りがございますので、お早目のご予約をおすすめしております。
◆お月見の会
2026年9月27日は17:00～18:30の夕方特別企画「お月見の会」を開催
幻想的な二胡の音色とともに、秋の夜長をゆったり楽しむ一夜限りの特別イベントです。
当日は、お月見をテーマにした限定和菓子もご用意致します。
“和菓子屋だからできるお月見体験”をお楽しみください。
・お月見の特別和菓子付き ※食事の提供はございません
◆ 地域に“潤い”と“笑顔”を届ける和菓子屋へ
お亀堂は、これからも「挑戦」と「革新」を続けながら、和菓子を通じて地域に笑顔と潤いを届けてまいります。
和菓子文化を、もっと身近に。
そして、“地域の日常を少し豊かにする存在”へ。
今後も、お亀堂ならではの文化イベントを定期開催してまいります。
【店舗情報】
お亀堂 藤沢店
住所：愛知県豊橋市東小浜町65
営業時間：9:00～18:00
電話番号：0532-47-6788
【お亀堂について】
いつの時代も私たちお亀堂は「挑戦」と「革新」を続け、
かけがえのない日本の和菓子文化の発展を先導します。
お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上にわたりご愛顧いただいている老舗和菓子店です。
四季折々の和菓子を、慶弔からおやつ、お土産まで幅広く取り揃えております。
また、おむすび・甘味茶屋など、“和”を楽しむ空間づくりにも挑戦しています。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/