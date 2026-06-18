～心に響く二胡の奏(かなで)から始まる幸せな休日～お亀堂藤沢店で「にこ二胡モーニング朝活」を開催

株式会社お亀堂

創業70年以上、愛知県三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、お亀堂藤沢店にて、二胡・ギター・ピアノの生演奏を楽しむ「にこ二胡モーニング朝活」を毎月開催しています。

柔らかな二胡の音色。

焼きたてモーニングの香り。

そして、ゆったりと流れる朝の時間。

“忙しい毎日の中で、少しだけ立ち止まり、心を整える時間を届けたい”--。

そんな想いから始まった、お亀堂の新しい地域文化イベントです。

和菓子屋だからこそ生み出せる、「和」と「癒やし」が調和する特別な朝。

日常を少し豊かにする、“心ほどける朝時間”をお楽しみください。

◆ 二胡・ギター・ピアノが織りなす、心に響く生演奏

二胡は、中国発祥の伝統楽器。

そのどこか懐かしく、哀愁漂う音色は、日本の風景や和の空間にも自然と溶け込みます。

たった2本の弦から奏でられるとは思えないほど、豊かで繊細な表現力。

そこにギターやピアノの優しい旋律が重なり合い、店内を柔らかな空気で包み込みます。

演奏楽曲は、季節の楽曲を中心に、初めての方でも楽しめる構成です。

目の前で奏でられる生演奏ならではの迫力と温もりを、和菓子と共にお楽しみ頂けます。

心に沁みる音色と、モーニングの香り。

五感で味わう、“癒やしの朝時間”をお届けします。

◆ 「和菓子屋で音楽を楽しむ」という新しい地域文化

お亀堂は、「地域に愛される和菓子屋」であると同時に、人と人、文化と地域をつなぐ“場所”でありたいと考えています。

近年、“朝活”や“自分時間”への関心が高まる一方で、日々の暮らしの中で心を休める時間は少なくなっています。

だからこそお亀堂は、「ただ和菓子を買う場所」ではなく、地域の皆さまがほっと一息つき、心を整えられる空間づくりに挑戦しています。

和菓子と音楽。

一見意外な組み合わせだからこそ生まれる、新しい地域文化。

お亀堂はこれからも、“地域の日常を少し豊かにする場所”を目指してまいります。

◆ イベント詳細

【にこ二胡モーニング朝活】

・月替りで・二胡とギターの演奏・二胡とピアの演奏になります

■ 開催日

2026年6月28日（日）二胡とピアノ

2026年8月30日（日）二胡とギター

2026年9月27日（日）【お月見の会】

2026年10月25日（日）二胡とピアノ

2026年11月29日（日）二胡とギター

2026年12月20日（日）二胡とピアノ

■ 時間

9:00～10:00頃（演奏時間：約60分）

■ 会場

お亀堂 藤沢店

（愛知県豊橋市東小浜町65）

■ 参加費

1,800円

（モーニングセット＋和菓子＋音楽演奏付き）

■ 定員 約３０名

席数限定／予約優先・先着順

※席数に限りがございますので、お早目のご予約をおすすめしております。

◆お月見の会

2026年9月27日は17:00～18:30の夕方特別企画「お月見の会」を開催

幻想的な二胡の音色とともに、秋の夜長をゆったり楽しむ一夜限りの特別イベントです。

当日は、お月見をテーマにした限定和菓子もご用意致します。

“和菓子屋だからできるお月見体験”をお楽しみください。

・お月見の特別和菓子付き ※食事の提供はございません

◆ 地域に“潤い”と“笑顔”を届ける和菓子屋へ

お亀堂は、これからも「挑戦」と「革新」を続けながら、和菓子を通じて地域に笑顔と潤いを届けてまいります。

和菓子文化を、もっと身近に。

そして、“地域の日常を少し豊かにする存在”へ。

今後も、お亀堂ならではの文化イベントを定期開催してまいります。

【店舗情報】

お亀堂 藤沢店

住所：愛知県豊橋市東小浜町65

営業時間：9:00～18:00

電話番号：0532-47-6788

【お亀堂について】

いつの時代も私たちお亀堂は「挑戦」と「革新」を続け、

かけがえのない日本の和菓子文化の発展を先導します。

お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上にわたりご愛顧いただいている老舗和菓子店です。

四季折々の和菓子を、慶弔からおやつ、お土産まで幅広く取り揃えております。

また、おむすび・甘味茶屋など、“和”を楽しむ空間づくりにも挑戦しています。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/