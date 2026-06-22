中日５−３巨人（セ・リーグ＝２１日）――中日が６カードぶりに勝ち越した。３点を追う八回に細川、高橋周の適時打、代打・阿部の２点打で逆転した。巨人は大勢が踏ん張れず、２カード連続の負け越し。◇一つのミスが命取りになる。そんな戒めが頭をよぎるような巨人の敗戦だった。「勝ち試合だったのでファンに申し訳ない」と橋上監督代行。守備の綻びをきっかけに３点差を逆転され、白星がこぼれ落ちた。満を持して大勢を