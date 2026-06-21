結婚しているのに独身だと偽って交際する「独身偽装」の被害を訴える人が相次いでいます。妊娠した後に交際相手が既婚者だと判明し裁判を起こした30代の女性が、今月23日の判決を前に取材に応じました。■「どうしていったらいいんだろう」妊娠後に知った相手のウソ東京都内に住む、まゆさん（仮名・30代）は、不妊治療を始めておよそ1年でようやく授かった子どもの誕生を楽しみにしていました。まゆさん（仮名・30代）「これ17週