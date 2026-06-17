【アーカイブ配信】現場を動かす「採用巻き込み戦略」セミナー/インターン後の志望度向上率22%→61%を実現した実務手順を45分で解説

株式会社ウィルネクスト無料視聴はこちら！ :https://willnext.jp/contents/KEGL7Nz3■公開背景

28卒採用において、インターンシップや個別面談が選考の前半戦として定着しています。

学生が内定承諾を決める最大の要因は「職場の人間関係」であり、現場社員との接触の質が採用の成否を左右する状況となっています。

一方で「現場にお願いしても断られる」「現場を出したが準備不足で志望度が下がった」という課題を抱える採用担当者が多いのが現状です。

セミナー当日の好評につき、無料アーカイブ配信の実施を決定いたしました。

本アーカイブでは、この課題に対する具体的な実務手順を体系的に解説しています。

■収録内容

本アーカイブでは、現場を動かすための3ステップ「動機付け・仕組み化・評価」を軸に、以下の内容を解説しています。

- STEP1 動機付け（Kick-off）：現場マネージャーが断らなくなる依頼の型。「合否判定は人事が持つ、15分だけ仕事の話をしてほしい」という役割の絞り方と、個別の依頼理由の添え方を具体的に解説します。- STEP2 仕組み化（Enablement）：現場社員に事前に渡す「ブリーフィングシート」の設計。話すべきエピソードと言ってはいけないことを明記することで、人事の設計通りのアトラクトを実現します。- STEP3 評価（Appreciation）：協力後に成果を上司CCで伝えることで、採用協力をボランティアから正当な業務実績に変える設計を解説します。実際にこの3ステップを導入した企業では、インターンシップ後の志望度向上率が22%から61%へ向上した事例も紹介しています。

今後も人事のかた向けにセミナーをご用意しております。

以下のボタンより、ご確認いただけますと幸いです｡

今後のセミナー一覧はこちら！ :https://willnext.jp/seminar■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp