きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」TikTokで再注目、一発撮り音源として緊急リリース決定

アソビシステム株式会社

きゃりーぱみゅぱみゅが、「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」を2026年6月12日（金）に配信リリース。本作は、5月29日に公開されたきゃりーぱみゅぱみゅ初出演となる「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源。公開直後から大きな反響を呼び、このたび音源化が実現した。

「キミに100パーセント」は、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして発表された代表曲。現在はTikTokを中心に再び注目を集めており、12週連続でTikTok音楽チャートにランクイン。関連動画総再生数は45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を突破するなど、世代を超えて愛され続けている。



公開された「THE FIRST TAKE」映像は、公開からわずか10日でYouTube再生数350万回を突破。YouTube デイリーミュージックビデオランキング、日本、2026年5月30日付けで1位、YouTube 音楽の急上昇ランキング、日本、2026年年5月30日付けで4位を記録するなど大きな話題を呼んでいる。

また、映像内で披露したヘアから衣装まで全身ピンクのスタイリングも注目を集め、「これぞきゃりーぱみゅぱみゅ」といった声が寄せられるなど、デビュー当時から変わらない唯一無二の存在感を改めて印象づけた。コメント欄には「子どもの頃を思い出した」「あの時代の空気が蘇る」といった声も多く寄せられ、15周年イヤーを迎えた今、その楽曲と存在が持つ普遍的な魅力が改めて再評価されている。

世界から注目を集める“HARAJUKU”カルチャーのアイコンであるきゃりーぱみゅぱみゅが、世代を超えて愛される代表曲を一発撮りで披露した本パフォーマンス。デビュー15周年イヤーを迎えた今だからこそ実現した、「THE FIRST TAKE」特別アレンジによる貴重なパフォーマンス音源が待望の配信リリースとなる。



さらに、デビュー15周年を記念したアニバーサリーイベント「PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～」を8月22日（土）にぴあアリーナMMで開催決定。チケットは現在先行販売中。15周年イヤーを駆け抜けるきゃりーぱみゅぱみゅの今後の活動にも注目してほしい。



■リリース情報

きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」

配信日：2026年6月12（金）

配信URL：https://lnk.to/Kimi_Ni_100_Percent



■「THE FIRST TAKE」本編映像

きゃりーぱみゅぱみゅ - キミに100パーセント / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/dXsTd3xZi5k



■イベント情報

『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』

日時：2026年8月22日（土）OPEN 14:30 / START 15:30

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM



-出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ



-チケット料金（前売り）

全席指定 10,000円（税込）

親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。



-チケット先行販売プレリクエスト

受付期間：06/11(木)12:00～6/21(日)23:59

URL：https://l-tike.com/pamyufes/



-オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes

■Biography

Kyary Pamyu Pamyu（きゃりーぱみゅぱみゅ）

2011年8月、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。2013年からこれまでに、5度のワールドツアーを成功させている。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言は、国内外から注目を集めている。2022年4月、世界最大規模の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演し、GOBIステージのトリを2週に渡って飾った。ライブの模様はYouTubeでも生配信され、世界中がそのパフォーマンスに熱狂した。同年11月にはTRUE COLORS FESTIVAL～超ダイバーシティ芸術祭～にてケイティ・ペーリーとも共演。2023年にはヨーロッパ・アメリカにて７都市を回るワールドツアーも開催。何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける、『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』のアイコン。