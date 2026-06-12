アベイル、オンラインストア「しまむらパーク」にて、6/13（土）より「アベイル メンズフェア」を開催！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、オンラインストアにて「メンズフェア」を 6月13日（土）より開催することをお知らせいたします。
■「メンズフェア」について
6/13（土）12:00～ 6/21（日）23:00の期間、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて「アベイル メンズフェア」を開催します。
■商品について
メンズのトレンドアイテムに、接触冷感や血行促進（※）等の機能をプラスした商品を販売します。
お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。
※医療機器ではありません。医療的効果を保証するものではありません。
■特設ページ
オンラインストアは 6/12（金）12:00（販売開始は 6/13（土）12:00）に公開します。
▼「しまむらパーク」オンラインストア
https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=app&utm_medium=owned&utm_campaign=0613ECpress(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=app&utm_medium=owned&utm_campaign=0613ECpress)
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