日本初のCVCコミュニティ特化型イノベーション拠点 「JAPAN CVC BASECAMP」、2026年6月1日より本格始動

FIRST CVC株式会社

国内最大級のCVCコミュニティを運営するFIRST CVC株式会社（本社：東京都、代表取締役：山田一慶、会員数：530社超）は、日本初※となるCVCコミュニティ特化型イノベーション拠点「JAPAN CVC BASECAMP」（以下「本施設」）の本格始動を、2026年6月1日（月）より開始することをお知らせします。

本施設は、東京駅直結のTOFROM YAESU TOWER 41階に位置し、大企業の新規事業担当者やCVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）が抱える課題の解消と、スタートアップとの共創加速を目的としています。なお、拠点の整備にあたっては東京建物株式会社との協力のもと実現しました。

※2026年4月1日時点。FIRST CVC調べ。

■ JAPAN CVC BASECAMP 施設概要

■ 本施設の提供コンテンツ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146108/table/6_1_7734153dbf21de2b21502d5cfef705d5.jpg?v=202606011151 ]

本施設では、CVCが抱える「ナレッジ蓄積不足」「自社ニーズに合ったSU選定の困難さ」「人事異動によるネットワーク断絶」といった課題に対応するため、以下4つのコンテンツを提供します。

● 事例共有会（CASE）：各CVCの投資判断プロセスや背景を共有し、ナレッジを蓄積する場

● 実践型プログラム（DOJO）：出資・M&A・新規事業など目的別の業務スキル習得ワークショップ

● 業界別交流会（FORUM）：同業・異業種CVC間の業界課題討議・連携促進。年間約30回開催予定

● 個別面談（MATCHING DAY）：AIプラットフォーム「CATALYST」によるニーズ適合度の高いSUとの面談機会創出

■ AIマッチングプラットフォーム「CATALYST」との連携

会員は、FIRST CVCが独自開発したAIマッチングプラットフォーム「CATALYST」を通じて、スタートアップの検索・AI評価・面談依頼・社内検討資料作成（PPTX/Excel形式）をワンストップで実行可能。

従来、数週間を要していたSU調査・資料作成の時間を大幅に短縮し、オープンイノベーションのスピードを飛躍的に高めます。

CATALYST：https://catalyst.firstcvc.jp/catalyst

■ キックオフイベント「CVC VS 2026」～1,200名超が集まる～

本格始動に先立ち、2026年5月27日（水）に東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス（TOFROM YAESU TOWER 6F）にてキックオフイベント「CVC VS 2026」を開催。

CVC・VC・スタートアップを中心に1,200名超超える人が参加申し込みし、大盛況のうちに幕を閉じました。

「CVC VS 国」「CVC VS VC」「CVC VS スタートアップ」「CVC VS メディア」など多様なテーマのキーノートセッションには、内閣府副大臣・今枝宗一郎氏をはじめ、各界の第一線で活躍するプレイヤーが登壇。

CVCを取り巻く環境の変化と、日本のオープンイノベーションの未来について白熱した議論が展開されました。

午後の大交流会では、550社超のCVCコミュニティメンバーが一堂に会し、ネットワーキングが活発に行われました。会場は終始熱気に包まれ、参加者からは「たくさんのCVCがこれだけ集まるコミュニティは他にない」「業界特化で行われる勉強会にぜひ参加したい」など、高い満足の声が寄せられました。

[プログラム] ※敬称略

● CVC VS 国

国とCVCがどう連携して日本全体を成長させるか。スタートアップ5カ年計画の実行インフラとしてのBASECAMP。

登壇：

今枝宗一郎（内閣府副大臣 スタートアップ推進議員連盟事務局長）

● CVC VS VC

CVC業界とVC業界、一緒にいるようで実はあまり語り合ってこなかった。共同投資・情報共有・連携した支援の仕組み作りを語る。

登壇：

渡辺大和（DG Daiwa Ventures マネージングディレクター）

岡 洋（Spiral Capital株式会社 General Partner）

中馬 和彦（（株）みずほフィナンシャルグループ/（株）みずほ銀行 執行役員CBDO （株）Blue lab 代表取締役）

田口 順一（三菱UFJキャピタル 執行役員 投資第二部長）

● CVC VS エコシステム

VC、SU、CVCなど各エコシステムのプレーヤーと共に、オープンイノベーションの課題と未来を語ります。

登壇：

仮屋薗 聡一（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 最高顧問）

岡本 彰彦（Headline Asia General Partner）

Sophie Meralli（一般社団法人Tokyo Women in VC 代表理事）

七里 綾香（一般社団法人Tokyo Women in VC CVC部会 Leader）

久間田 尚紀（東京建物株式会社 まちづくり推進部長）

● CVC VS メディア

CVC業界を盛り上げるために始めるFIRST CVCと東洋経済の新たな取り組みを紹介しながら、「すごいCVC」の定義について語っていきます。

登壇：

堀越 千代（株式会社東洋経済新報社 東洋経済オンライン事業プロデューサー 兼「LASEN」プロジェクト・ゼネラルマネジャー）

遠藤 貴也（株式会社東洋経済新報社 「LASEN」プロジェクト・コンテンツプロデューサー）

守屋 実（新規事業家）

仮屋薗 聡一（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 最高顧問）

● CVC VS SU

大企業と生み出す新たな産業について、連続起業家であり、事業会社との連携経験も豊富な徳重さんと語っていきます。

登壇：

徳重 徹（Terra Motors株式会社 / Terra Drone株式会社 / Terra Charge株式会社 創業者）

● CVC VS CVC

CVC BASECAMPで新たに始まる業界特化型コミュニティ「FORUM」によりオープンイノベーションを加速。参加予定企業の皆様と共に、各業界のオープンイノベーションの課題を語ります。

登壇：

河合 秀治（セイノーホールディングス株式会社 専務執行役員 オープンイノベーション推進室長）

植村 剛直（株式会社サザビーリーグ ビジネスデベロップメントグループ CVC担当 シニアプロジェクトマネージャー）

津田 佳明（ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 未来創造室長）

イベント詳細：https://catalyst.firstcvc.jp/basecamp/kickoff

■ 今後の展開

FIRST CVCは、JAPAN CVC BASECAMPをハブとして、日本のCVCコミュニティの質的・量的向上を図るとともに、CVCとスタートアップ・VCのエコシステムを世界に誇れる水準へと成長させることを目指します。

現在530社超のCVCメンバーが参加する国内最大級のコミュニティをさらに拡大し、日本全体のオープンイノベーションを加速させてまいります。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146108/table/6_2_0cef0467482bf85d206f91e671f4bb93.jpg?v=202606011151 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

FIRST CVC株式会社

公式サイト：https://catalyst.firstcvc.jp/