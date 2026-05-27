Yili、英ケンブリッジで「グローバル・イノベーション・バンガード・イニシアチブ（Global Innovation Vanguard Initiative）」を発表

英国ケンブリッジ, 2026年5月26日 /PRNewswire/ -- この度、Yili Groupは、英国ケンブリッジにて「グローバル・イノベーション・バンガード・イニシアチブ（Global Innovation Vanguard Initiative）」の発表会を開催しました。「世界の英知を集め、より健康な未来を拓く（Gathering Global Wisdom, Pioneering a Healthier Future）」をテーマに、乳製品のバリューチェーンを向上させるための、包括的でオープンアクセスな研究開発フレームワークが発表されました。このミッションを推進するため、YiliはSpringer NatureおよびUniversity of Cambridgeの製造研究所（Institute for Manufacturing、IfM）と契約を締結しました。



Global Innovation Vanguard Initiative Launch



今回の発表により、Yiliは製造業にとどまらず、世界の乳製品分野における共同研究を積極的に開拓していきます。このコミットメントを強調し、Yili Groupのシニア・エグゼクティブ・プレジデントであるLiu Chunxiは、次のように述べています。「新たな産業の機会と使命を受け入れ、Yiliは一貫してバリューチェーン全体のシナジーを育み、消費者の健康をすべての活動の中心に据え、世界の乳製品分野を新たな高みへと引き上げていきます。」

イベント期間中、YiliとChina National Technology Innovation Center for Dairy（NTICD）は、牛の繁殖やスマート農業から、精密栄養、高付加価値機能性成分、持続可能なパッケージングに至るまで、業界分野を網羅する13の旗艦プロジェクトを発表しました。NTICDの責任者であり、Yili Global Innovation Centerの事業部長であるHe Jianは、これらのフロンティア課題に取り組むための公開招待を、世界中の研究機関や業界パートナーに向けて発信しました。

このネットワークを拡大するため、YiliはIfMと産業研究開発の新モデルを模索する契約を締結しました。この連携について、Royal Academy of Engineeringのフェローであり、University of Cambridgeの製造学教授であるAndy Neelyは、次のように述べています。「YiliがOpen Innovation Forumを通じてケンブリッジ大学、特に製造研究所（Institute for Manufacturing）と協力することは素晴らしいことです。それは、業界や組織を超えて、新しいアイデアやイノベーションの新しい方法を学ぶことに他なりません。両者が多くを学び、その対話に大きく貢献するものと確信しています。」

もう一つの大きな一歩として、YiliはSpringer Natureと契約を締結し、『2026 Global Breast Milk Research White Paper』の編纂を開始しました。Springer Natureのインパクト・ソリューション担当上級副社長であるStephen Pincockは、このレポートの重要性を強調し、国際的なフロンティアの動向を概説し、トップ機関の研究成果を紹介すると述べました。また、このイニシアチブに対するYiliの支援は、次世代の健康に対する強いコミットメントを反映していると付け加えました。

これらの学術的なマイルストーンと並行して、YiliのブランドであるJinlingguanは、「包括的营养と究極の鮮度（Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness）」ブランド戦略のアップグレードを開始しました。最近のマイルストーンについて、Yili Groupの副社長であるDr. Ignatius Szetoは、次のように述べています。「Jinlingguanは、吸収、保護、脳栄養、腸の健康、骨の健康、低アレルギー性に焦点を当てた『シックス・イン・ワン（six-in-one）』科学研究戦略を積極的に構築してきました。」



Jinlingguan Brand Strategy Upgrade



こうした取り組みを支えているのが、Yiliの「15+1グローバル・イノベーション・エコシステム（15+1 Global Innovation Ecosystem）」です。これは15の地域ハブを世界中のトップ学術機関と結びつけるものです。この長期的な協力アプローチを振り返り、Royal Society of New Zealandのフェローであり、Massey Universityの教授であるPaul Moughanは、Yiliを業界の科学的リーダーとして認め、同社の透明性、高い誠実さ、真の協力精神を称賛しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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