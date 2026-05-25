国内9店舗目の大学内店舗！ 神奈川県川崎市・専修大学にサブウェイが出店 『専修大学生田キャンパス店』 6月1日（月）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『専修大学生田キャンパス店』を2026年6月1日（月）にオープンいたします。

当店は、神奈川県川崎市に位置する専修大学生田キャンパス内に出店いたします。

当店は、神奈川県川崎市に位置する専修大学生田キャンパス内に出店いたします。

専修大学生田キャンパス店 イメージ

専修大学生田キャンパスは、小田急線「向ヶ丘遊園」駅を最寄り駅とし、多くの学生が行き交う活気あるキャンパスです。学生や教職員の皆さまの日常的なランチ利用や授業の合間のご利用など、幅広いお客さまのご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年5月現在、既存店の売り上げが67カ月連続で増加を続けており、6月1日の当店のオープンにより、全国の出店数は234店舗となる予定です（2026年5月25日現在）。

【専修大学生田キャンパス店 店舗概要】

■オープン：2026年6月1日（月）

■住所：

〒214-8580

神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1

専修大学生田キャンパス10号館４F

■営業時間：10:00～15:00

■面積：31.38㎡（9.51坪）

■客席数：共有席（550席）

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。