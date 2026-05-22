¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¶È³¦¤Î¼çÍ×´ë¶ÈÄ´ºº2026¡§¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä¥µー¥Ðー¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーµ¡´ï¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î´ðÈÄ¡Ê¥Üー¥É¡Ë´Ö¤Ç¹âÂ®ÂçÍÆÎÌ¿®¹æ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÅÁÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ðÈÄ´ÖÀÜÂ³ÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÁÞÆþÂ»¼º¡¦Äã¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯ÆÃÀ¤òÍ¤·¡¢¹â¼þÇÈ¿®¹æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î¿®ÍêÀ¤È¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÄ¥À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ. ¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350148/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350148/images/bodyimage2¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¡Ã¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦5GÄÌ¿®¡¦¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõ¡¦¹âÂ®¿®¹æÅÁÁ÷µ»½ÑÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢5GÄÌ¿®¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹âÂ®¿®¹æÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò³Ë¿´¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¦µ»½Ñ¿Ê²½¡¦¶¥Áè¹½Â¤¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¥Éー¥¿ー¥Üー¥É´Ö¤Ç¹âÂ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¿®¹æ¤òÅÁÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð´´ÀÜÂ³ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÂÓ°è¡¦ÄãÃÙ±äÍ×·ï¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Î17.32²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï30.83²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤·¡¢2026～2032Ç¯¤ÎCAGR¤Ï8.6¡ó¤È¹â¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¡¢5GÉáµÚ¡¢AI¡¦HPC¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÂÎ¤Ç¹âÀÇ½¥³¥Í¥¯¥¿¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³ÈÂç¤È¹âÂ®ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½
¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¥µー¥Ðー¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸ÁõÃÖ´Ö¤Î¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÉôÉÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î½èÍý¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÄÌ¿®µ¡´ï¹âÅÙ²½¤Î±Æ¶Á
5G´ðÃÏ¶É¡¢¥ëー¥¿ー¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¤Ç¤Ï¡¢¹âÂÓ°è¡¦¹â¼þÇÈÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢ÄãÂ»¼º¡¦Äã¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯ÆÃÀ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®¹æÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¤ÈAI¼ûÍ×¤Î³ÈÂç
AI¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢²Ê³Ø·×»»¤Ê¤É¤ÎHPCÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¹âÂÓ°èÉý¡¦ÄãÃÙ±äÀÇ½¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËGPU¥µー¥Ðー¤äAI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈÄ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¹½Â¤¤ÈÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×Æ°¸þ
ËÌÊÆ¡¦Ãæ¹ñ¡¦²¤½£¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤ÏÌó48¡ó¤ÈºÇÂç¾ÃÈñÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤ÏData Transfer Speed: 224GbpsÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®µ¡´ï¸þ¤±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä¥µー¥Ðー¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーµ¡´ï¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î´ðÈÄ¡Ê¥Üー¥É¡Ë´Ö¤Ç¹âÂ®ÂçÍÆÎÌ¿®¹æ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÅÁÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ðÈÄ´ÖÀÜÂ³ÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÁÞÆþÂ»¼º¡¦Äã¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯ÆÃÀ¤òÍ¤·¡¢¹â¼þÇÈ¿®¹æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î¿®ÍêÀ¤È¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÄ¥À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ. ¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350148/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350148/images/bodyimage2¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¡Ã¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦5GÄÌ¿®¡¦¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõ¡¦¹âÂ®¿®¹æÅÁÁ÷µ»½ÑÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢5GÄÌ¿®¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹âÂ®¿®¹æÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò³Ë¿´¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¦µ»½Ñ¿Ê²½¡¦¶¥Áè¹½Â¤¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¥Éー¥¿ー¥Üー¥É´Ö¤Ç¹âÂ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¿®¹æ¤òÅÁÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð´´ÀÜÂ³ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÂÓ°è¡¦ÄãÃÙ±äÍ×·ï¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Î17.32²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï30.83²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤·¡¢2026～2032Ç¯¤ÎCAGR¤Ï8.6¡ó¤È¹â¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¡¢5GÉáµÚ¡¢AI¡¦HPC¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÂÎ¤Ç¹âÀÇ½¥³¥Í¥¯¥¿¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³ÈÂç¤È¹âÂ®ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½
¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¥µー¥Ðー¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸ÁõÃÖ´Ö¤Î¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÉôÉÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î½èÍý¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÄÌ¿®µ¡´ï¹âÅÙ²½¤Î±Æ¶Á
5G´ðÃÏ¶É¡¢¥ëー¥¿ー¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¤Ç¤Ï¡¢¹âÂÓ°è¡¦¹â¼þÇÈÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢ÄãÂ»¼º¡¦Äã¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯ÆÃÀ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®¹æÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¤ÈAI¼ûÍ×¤Î³ÈÂç
AI¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢²Ê³Ø·×»»¤Ê¤É¤ÎHPCÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¹âÂÓ°èÉý¡¦ÄãÃÙ±äÀÇ½¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËGPU¥µー¥Ðー¤äAI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈÄ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¹½Â¤¤ÈÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×Æ°¸þ
ËÌÊÆ¡¦Ãæ¹ñ¡¦²¤½£¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤ÏÌó48¡ó¤ÈºÇÂç¾ÃÈñÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤ÏData Transfer Speed: 224GbpsÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®µ¡´ï¸þ¤±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£